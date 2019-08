Mairie de Guédiawaye: plus de 10 partis politiques derrière Lat Diop pour faire tomber Aliou Sall

Plus de 10 partis politiques de l’opposition, de la mouvance présidentielle et de la société civile se sont érigés en bouclier contre le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, qu’ils accusent de gestion solitaire. Face à la presse, ces responsables comptent désormais travailler aux cotés de Lat Diop, estimant que l’actuel maire doit partir.



« Nous avons décidé de nous lever et nous unir dans la diversité puisque nous un ensemble de responsables de partis politiques de mouvement répartis dans tout le département, pour combattre tous ces fléaux qui gangrènent notre cher Guédiawaye. Mais surtout nous ériger en porte-voix des populations et relever le vrai visage de l’actuelle équipe dirigeante de la mairie dont la stratégie ne consisté qu’à endormir les populations en s’appropriant des projets de l’Etat central alors qu’en ce moment elle nous pousse de plus en plus dans le précipice et nous éloigne ainsi des véritables enjeux du moment », a souligné Bassirou Kanté, un des membres.



Ces responsables ont aussi interpelé les autorités sur le mode du scrutin local, car ils veulent que le maire soit directement élu par la population. « Nous interpellons les autorités sur le mode de scrutin sérieuse car ne permettant pas aux électeurs de choisir directement leur maire ».