Mairie de Kolda : « rien ne sera concédé à la facilité, au laxisme ou au favoritisme », promet Mame Boye Diao

Installé dans ses fonctions mercredi, le maire élu de Kolda, dans le sud-est du Sénégal, Mame Boye Diao a fixé ses objectifs pour les 5 années à venir. Il a d’abord promis que « rien ne sera concédé à la facilité, au laxisme ou au favoritisme ».



« Je remercie le Tout Puissant pour m'avoir donné la force de gagner ces élections. Et c'est l'occasion pour moi ici, de remercier les populations, les alliés lors de mon installation », a dit Mame Boye Diao.



Dans la foulée, il a invité ses adversaires d'hier à le rejoindre puisqu'ils ont tous la même ambition pour Kolda. « Malgré cette adversité, nous restons des frères, des amis pour un même but : le développement de notre commune. L'intérêt de Kolda nous dépasse tous et c'est ensemble que nous allons atteindre les objectifs ».



Le directeur des Domaines estime que « les populations attendent beaucoup d’eux, car ce mandat qu'elles leur confient leur donne une exigence absolue. Et c'est pourquoi, dit-il « rien ne sera concédé à la facilité, au laxisme ou au favoritisme ».