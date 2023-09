Mairie de Sandiara : investi candidat à la présidentielle, Serigne Guèye Diop menacé de destitution

La candidature de Dr. Serigne Guèye Diop à l'élection présidentielle de 2024 a déclenché une rébellion au sein de sa mairie à Sandiara. Après avoir démissionné de son poste de ministre-conseiller à la présidence de la République pour se consacrer à sa campagne présidentielle, Dr. Diop a été investi candidat par son parti, Sénégal en mouvement vers l'excellence (Seme).



Cependant, ses collègues au sein de Benno bokk Yyaakaar (Bby) ne voient pas d'un bon œil sa double casquette de maire de Sandiara et de candidat à la présidence. Ils réclament son départ de la mairie, arguant qu'il n'a pas respecté les consignes de Bby en se présentant contre le candidat du président de la République, Amadou Ba.



À en croire les dires de Nakhla Tine, Conseiller municipal à Sandiara et Président du mouvement Agir pour l'intérêt supérieur du Sénégal, « le maire Serigne Guèye Diop est élu sous la bannière de Bby. Il n’a pas respecté le choix du président de la République. Il doit être conséquent pour rendre le tablier, comme il l’a fait pour son poste de ministre-conseiller. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de pousser M. Diop à quitter la mairie, à démissionner, à nous rendre notre poste, parce qu’il a été élu sous la bannière de Bby. S’il ne le fait pas, nous serons obligés de nous battre contre lui pour prendre le poste et le remettre à la coalition ».



Le journal Le Quotidien informe que les opposants de Serigne Guèye Diop ont demandé au Président Macky Sall de prendre des mesures similaires à celles prises à Kolda, lorsque Mame Boye Diao a été démis de ses fonctions de Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.



M. Tine a ajouté que « toutes les conditions sont réunies pour éjecter le maire de Sandiara de la tête de la municipalité, mais ils sollicitent le soutien du parti et du président de la République pour mener à bien leur démarche et mettre fin à la candidature de Serigne Guèye Diop ».