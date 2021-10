Mairie de Yeumbeul Sud: Amadou Hott investi par la coalition Benno Bokk Yakaar

Le ministre de l’Economie et du plan, Amadou Hott, par ailleurs responsable politique de la mouvance présidentielle à Yeumbeul, dans la banlieue de Dakar, a été investi samedi par ses camarades de la coalition Benno Bokk Yakaar.



« J'ai accepté ce samedi le choix de la coalition Benno Bokk Yakaar de m'investir comme candidat à la mairie de Yeumbeul Sud, lors des élections locales de 2022 », a posté M. Hott sur la page Facebook.



Il a exprimé sa gratitude à tous les partis, mouvements et dignitaires de la coalition pour cet insigne honneur, qui le renforce dans sa détermination à servir le Sénégal aux côtés de son Excellence Macky Sall, Président de la République.



« Farouche militant de l'émergence de Yeumbeul Sud où tout a commencé pour moi, je compte inscrire mon action dans le renforcement de la synergie dans la coalition, de la solidarité et la cohésion pour une victoire éclatante, en janvier 2022 », a déclaré le candidat.



« C'est ensemble et engagés les uns pour les autres, les uns aux côtés des autres, comme une équipe soudée, que nous arriverons au succès. Je prie Allah le Tout Puissant de nous donner la force et les moyens de faire aboutir notre projet, afin de concrétiser l'émergence de Yeumbeul Sud et d'améliorer considérablement le quotidien de ses populations », a-t-il soutenu.