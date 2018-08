Makhtar Gueye inscrit son premier but en Ligue 1 et sauve Saint-Etienne

Le jeune attaquant sénégalais Makhtar Gueye (20 ans) vient d'inscrire son premier but en Ligue 1, permettant à Saint-Étienne d'arracher un point face à Strasbourg.



Arrivé avec la réserve cet hiver, Gueye a joué son premier match en professionnel. L'ancien joueur de l'US Gorée marque son premier but dans le championnat français, seulement 4 minutes après son entrée en jeu. Saint-Etienne était mené depuis la première mi-temps par Strasbourg. Et il a fallu ce but à la 88e minute du jeune attaquant sénégalais pour obtenir le point du match nul.