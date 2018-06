Makka et Bacca: Iyane Thiam dénonce une tentative de diviser les confréries du Sénégal

La déclaration de l’ancien Premier ministre du Sénégal sur la Mecque a fait un grand tollé au Sénégal. Une vive polémique sur la toile entre disciples des deux principales confréries du Sénégal. Ainsi, le président du conseil supérieur Islamique Iyane Thiam condamne fermement ces divergences. Sur ce, le religieux appelle à préserver l’unité des confréries et la stabilité social.



« Cela ne fait pas partie des normes de l’islam. L’islam est une religion de paix et d’amour. Et le Tout Puissant condamne énergiquement ceux qui veulent exploiter la religion pour leurs intérêts personnels», a-t-il fait savoir. Donc, conseille-t-il, "il faut vraiment préserver l’unité du peuple et l’amour entre les membres du peuple". A cet effet, le religieux reste convaincu que sans l’unité et sans l’amour, il serait difficile de faire des réalisations en faveur de la société.