Malaise à la Listab : Le vice-président et le secrétaire général limogés

A l'issue de sa deuxième session ordinaire, tenue samedi à Dakar, la Ligue sénégalaise contre le tabac (Listab) a limogé son vice-président, Amadou Moustapha Gaye, et son secrétaire général, Djibril Wellé pour manquements graves (aux) statuts et (au) règlement intérieur" de ladite entreprise.



Depuis quelques semaines, l’organisation a traversé des zones de turbulences par des remous mettant aux prises certains de ses membres entre eux.



D’après la présidente du Conseil d’administration, Adja Mariètou Diop, cette décision a été prise à l’issue de sa deuxième session ordinaire. Le conseil d’administration de la Listab, élu à l’assemblée générale du 17 janvier, demande ainsi à son secrétaire exécutif d’user de toutes les procédures administratives et judiciaires contre toute action devant tenir l’image de la Listab et de son fonctionnement.