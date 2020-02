Malaise dans le milieu syndical: Ça « chauffe » entre le SAMES et l’Alliance And Gueusseum !

Dans la vaste bergerie du système des médecins et paramédicaux dans laquelle chacun veut s’imposer, médecins et infirmiers se donnent des… injections. Les deux camps s’accusent mutuellement dans le jargon qui leur est propre. Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) reproche aux agents membres de l’Alliance And Gueusseum de refuser d’avaler les « ordonnances prescrites ». Quant aux amis de Mballo Dia Thiam, ils considèrent que leurs « maux de tête » ne peuvent guère être soulagés au niveau du service de chirurgie, encore moins d’orthopédie. Au contraire, l’envie les démange de donner des coups… de tête à ces mêmes médecins avec lesquels ils se regardent désormais en chiens de faïence.



En effet, le syndicat des médecins dit avoir noté des attaques et autres sorties répétitives à l’endroit de ses membres de district sanitaire de Pikine Ouest. Des accusations battues en brèche par And Gueusseum, section Pikine, selon qui, « les médecins ignorent complètement notre démarche syndicale ». Selon le Dr Aliou Niang, secrétaire général du Sames, section région de Dakar, « des agents mutés refusent de respecter les décisions administratives en violation des règles administratives élémentaires » Et de mettre l’administration en garde contre toutes tentatives de déroger aux règles des agents en service.



Mais les syndicalistes affiliés au groupe de syndicats dirigé par M. Thiam minimisent. Le président départemental de Pikine de l’Alliance des syndicats autonomes de la Santé (Asas), en lisant hier lors d’un point de presse tenu pour l’occasion la déclaration liminaire de son syndicat, dénigre la façon de faire de « ce groupuscule, sous le couvert du Sames », qui, dit-il, aurait « fait dans l’amalgame et la démagogie en tentant de semer la confusion, et tromper l’opinion à travers un vil combat corporatiste dans le seul but de promouvoir la médiocrité, la tricherie, les contrevérités, la méchanceté et l’arbitraire ». Rien que ça ! Adiouma Marone se veut clair. « Le système de santé publique sénégalais est piloté par un ministère de le Santé et de l’Action sociale », et non par un « ministère de la médecine ». Donc, « un système où tout le monde, médecins comme paramédicaux, mérite respect et considération », a tenu à rappeler ce syndicaliste de la santé.



Malheureusement, se désole-t-il, « certains médecins chefs de districts et de régions confondent leur statut de médecin-chef avec celui de médecin-syndicaliste. Un domaine dans lequel ils gagneraient à se former ». Il indexe particulièrement les médecins-chefs du district sanitaire de Pikine et de la région de Dakar qui auraient pris le système en otage « en confondant leur casquette de thérapeute, de gestionnaire, d’administration et de syndicaliste dans une seule et même fonction de chef pour laquelle ils ne cherchent que le profit immédiat ». Face à ces accusations jugées « infondées et personnelles de la part d’agents à la retraite par voie de presse », le Sames demande à tout victime d’accusations de ce genre de porter plainte devant des juridictions contre tout agent qui continuera de proférer des menaces et accusations gratuites, chantages ou calomnies avec la légèreté d’un syndicat à l’endroit de ses membres. Faudra-t-il appeler les casques bleus à la rescousse pour s’interposer entre blouses blanches de différentes catégories ?



Le Témoin