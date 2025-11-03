Malem Hodar : 35 sages-femmes formées au dépistage des cancers du sein et du col utérin

L’initiative est portée par « l’entreprise I-CONS en partenariat avec le Programme d’Urgence de Développement Communautaire du Sénégal (PUDC), la Société Sénégalaise de Colposcopie et de Pathologie liée au Papillomavirus (2SC2P) et l’Institut du col Utérin de Dakar (ICOLDAK) ».

Selon les organisateurs, ces journées de « sensibilisation, formation, dépistage » s’inscrivent dans « la mise en œuvre de la stratégie RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) de I-CONS et du PGES (Plan de Gestion Environnementale et Sociale) du projet de construction des pistes rurales dans les régions de Kaffrine et Tambacounda piloté par le PUDC ».

La formation des 35 sages-femmes marque le coup d’envoi de ce programme de trois jours. Elle sera suivie à partir de demain, mardi 04 novembre, par « les séances pratiques de dépistage » qui se dérouleront simultanément dans plusieurs localités du département.

Les populations pourront ainsi bénéficier de ces services de dépistage « dans le centre de santé de Malem Hodar, les postes de santé de Sagna, de Medina Dianké, de Maka Belel, de Paffa et de Niahéne ».

Ce renforcement de capacités des agents de santé et cette campagne de dépistage massif visent à améliorer la prévention contre deux des cancers les plus fréquents chez les femmes sénégalaises, dans une zone où l’accès aux services de santé spécialisés reste limité.

Trente-cinq (35) sages-femmes ont entamé, ce lundi matin au centre de santé de Malem Hodar, dans la région de Kaffrine, une formation sur la prévention des cancers du col utérin et du sein. Cette activité s’inscrit dans le cadre des journées de prévention organisées du 03 au 05 novembre 2025 au district sanitaire de la localité.