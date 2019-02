Mali: 17 civils tués par l'explosion d'un cadavre piégé

Cette attaque jihadiste intervient quelques jours après une attaque similaire au Burkina Faso voisin. Des explosifs avaient été disposés "dans et autour" du cadavre pour atteindre un grand nombre de personnes.



17 civils ont été tués dans l'explosion d'un cadavre piégé dans le centre du Mali, a t-on appris ce mercredi auprès d'un élu local et d'une source de sécurité. L'attaque jihadiste aurait également fait quinze blessés civils.



"Mardi, dans la commune de Diankabou, 17 civils ont été tués par un engin explosif enfoui dans le corps d'un homme abattu", selon un élu régional. L'information a été confirmée par une source de sécurité.



Cet attentat intervient quelques jours après une attaque similaire au Burkina Faso voisin.



Trouvé par ses parents

Les parents d'un homme disparu, qui était allé chercher de la nourriture pour son bétail, ont découvert son cadavre dans la commune de Diankabou. Ils "ont approché imprudemment le cadavre qui a explosé en tuant 17 personnes. Les hommes armés qui ont assassiné l'homme ont mis dans et autour de son corps des explosifs", a précisé la source de sécurité.



Le 14 février, deux militaires avaient été tués et six blessés lors d'une attaque menée avec un procédé similaire dans le nord du Burkina Faso voisin, selon l'état-major général des armées brukinabé.



Au printemps 2012, le Mali est tombé sous la coupe de groupes islamistes liés à Al-Qaïda. Une grande partie d'entre eux ont été chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France. Si cette dernière se poursuit, les attaques de ce type persistent.



Depuis 2015, elles se sont étendues au centre et au sud du Mali. Le phénomène a même débordé sur les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger.