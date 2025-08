Plan de redressement économique : l’État table sur 884 milliards FCFA issus des renégociations de contrats stratégiques

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté ce vendredi au Grand théâtre de Dakar le Plan de redressement économique et social ‘’Jubanti Koom’’. Il a exposé la synthèse des projections des différentes rubriques. Des points qu’il a qualifié de « mesures nouvelles et réalistes » de génération de recettes publiques pour un potentiel budgétaire sur la période 2025-2028.



Concernant la ligne de « renforcement de la collecte des dividendes publiques, le Premier ministre estime qu’il est attendu 27 milliards de Fcfa. « L’Etat a été assez négligent dans le suivi de son portefeuille et de la collecte des dividendes dans toutes ses participations. Dans le secteur minier par exemple où on a minimum 10, 15, 20% de participation souvent et dans beaucoup d’autres secteurs », a dit Ousmane Sonko.



Concernant la renégociation des contrats stratégiques, le gouvernement se projette sur un montant de 884 milliards de FCFA. « Un travail consiste à corriger les déséquilibres constatés dans les conventions minières, pétrolières et industrielles telles que les cimenteries. Notamment en matière de redevance de fiscalité et de production déclarée. Elle inclut également le recouvrement des amendes issues des audits métrologiques et fiscaux », a assuré le Premier ministre.



Le chef du gouvernement annonce également la mobilisation de l’épargne nationale et de la diaspora. Pour Ousmane Sonko l’objectif est de « capter les flux d’épargne disponibles sur le territoire national et auprès de la diaspora à travers la création de véhicules d’investissement ».



« Il ne s’agit pas de dire aux gens de donner leur argent de manière philanthropique mais de les intéresser à un certain nombre de projets structurants sur lesquels ils peuvent investir avec retour d’investissement. Nous nous projetons sur 135 milliards », a-t-il expliqué.



Sur le déploiement des financements participatifs et solidaires (Waqf, les plateformes de crowdfunding) 300 milliards de FCFA sont espérés, indique le Premier ministre.