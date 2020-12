Mali: 300 soldats britanniques déployés dans le cadre de la mission de maintien de paix de l'ONU

Trois cent (300) soldats britanniques sont arrivés au Mali dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU (Minusma), informe le gouvernement britannique.



Le groupe de travail fournira une capacité de reconnaissance hautement spécialisée, en effectuant des patrouilles pour recueillir des renseignements et dialoguer avec la population locale pour aider l'ONU à répondre aux menaces de l'extrémisme violent.



La Mission des Nations Unies au Mali est composée de plus de 14 000 soldats de la paix de 56 pays différents et œuvre pour soutenir les efforts de paix, encourager la réforme du secteur de la sécurité, protéger les civils et promouvoir les droits de l'homme.



Le Royaume-Uni dispose actuellement de 3 hélicoptères Chinook et de 100 membres du personnel dans un rôle logistique de soutien à la mission antiterroriste dirigée par la France, l'opération BARKHANE. Ceci est entièrement distinct de la mission des Nations Unies, mais ils opéreront dans la même région.