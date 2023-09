Mali: Bakary Togola, le «roi du coton» de nouveau devant la justice

Au Mali, on le surnommait « le roi du coton ». Après avoir été acquitté en novembre 2021, dans une affaire « d’atteinte aux bien publics » d'un montant d'environ 10 milliards de FCFA, Bakary Togola, ancien président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (APCAM) et ancien patron des coopératives de cotonculteurs, a été interpellé en début de semaine à Bamako par le pôle national économique et financier avant d’être inculpé et mis sous mandat de dépôt 48h plus tard, dans la même affaire.

RFI

