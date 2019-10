Mali: IBK s'exprime pour la première fois sur l'attaque de Boulkessi

En recevant le 5 octobre une partie de la classe politique malienne, le président Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), s'est exprimé pour la première fois

sur les événements survenus à Boulkessi où officiellement, 38 militaires maliens ont été tués par de présumés jihadistes.



Il a qualifié « d'élucubrations » les spéculations sur un éventuel putsch militaire à la suite des événements avant de rendre hommage aux soldats disparus.



Le site de Boulkessi comptait parmi les points les mieux protégés et que l'État malien avait tenu à renforcer, en raison de la fragilité du secteur et des attaques que le camp avait subies. « Notre Nation, aujourd’hui, plus que jamais, a besoin de solidarité et n’a pas besoin d’élucubrations nostalgiques de putsch, a déclaré le chef de l'État malien. Aucun putsch militaire ne prévaudra au Mali ».



Quand des événements « d’une importance douloureuse », comme ceux Boulkessi se produisent, « la raison, la décence, le patriotisme est le sursaut des cœurs, a ajouté IBK. Ce qui nous est arrivé est très douloureux. Mais nous n'avons pas le droit de désespérer. Nos enfants se sont battus ont été attaqués par traîtrise dans des conditions qui nous restent à élucider ».