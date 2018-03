Mali: Ibrahim Boubacar Keïta serait candidat à sa succession

La salle de la rencontre était pleine à craquer. On reconnaissait des députés du parti au pouvoir, ainsi que de hauts dignitaires du régime. Pour tous, la candidature de Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) à la présidentielle de juillet prochain est désormais une évidence. Il sera candidat.



Ousmane Kola Daou, l’un des responsables de la jeunesse du parti au pouvoir : « Il est candidat et il sera investi bientôt par notre parti comme candidat du RPM, Rassemblement pour le Mali. Nous ne doutons pas que notre candidat est le meilleur candidat ». Pour lui, son candidat gagnera « dès le premier tour » et, bien que certains le disent et critiquent le président, Ousmane Kola Daou « ne pense pas » qu’il va perdre.



Gagner ou perdre, les urnes le diront, mais les clubs et associations de soutien de Ibrahim Boubacar Keïta s’engagent déjà à payer sa caution.



Autre soutien du président sortant, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Il a rencontré de son côté ce samedi plusieurs centaines de jeunes Maliens. Le prochain scrutin a été évoqué et il a insisté sur l’organisation transparente des élections, mais il a clairement laissé entendre que son candidat s’appelle Ibrahim Boubacar Keïta.