Mali: Un journaliste kidnappé par des jihadistes dans le centre

Issiaka Tamboura, directeur de publication de l'hebdomadaire Soft, a été kidnappé par des jihadistes entre les localités de Boni et de Nokara (centre) et conduit vers une destination inconnue.



Selon le site Ivorien Koaci.com, le journaliste se trouvait seul dans son véhicule et détenait sa carte de profession lorsqu ‘il a été enlevé par des individus armés.



Ses confrères se sont réunis à la Maison de la presse de Bamako, qui regroupe plusieurs associations de journalistes maliens pour exiger sa libération.



"Nous sommes très inquiets. Depuis le début de la crise malienne, des journalistes maliens ont été molestés, intimidés mais c'est la première fois qu'un journaliste malien est enlevé. Nous demandons sa libération immédiate", a indiqué Alexis Kalembry, un responsable de la Maison de la presse.



Les raisons de son enlèvement ne sont pas connues pour l’heure.



Le Mali est en proie des attaques constances de jihadistes malgré un accord avec le gouvernement et les principaux groupes armés Touareg.