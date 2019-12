Mali. Un soldat français de l’opération Barkhane gravement blessé par une mine

Un véhicule blindé d’un convoi de la force Barkhane a sauté sur une mine artisanale en début de matinée ce samedi 7 décembre. L’incident a eu lieu à Infigaren, à l’est d’Ansongo, entre Gao et Menaka, au Mali.



Un des soldats de ce blindé a été gravement blessé selon l’EMA-Com qui a confirmé à Ouest-France une information de RFI .



Ce soldat français, gravement blessé, devrait être évacué vers la France dans les toutes prochaines heures, selon le porte-parole de l’état-major français qui a précisé que le véhicule participait à une opération dans le Liptako où les activités des groupes armées terroristes ont gagné en intensité au cours des derniers mois.



L’état-major des armées n’a pas souhaité préciser si d’autres soldats avaient été blessés plus légèrement et les circonstances précises de l’incident.