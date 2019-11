Mali: arrestation de deux présumés jihadistes à Bamako

De source proche de l’enquête, ces deux jeunes sont d’importants soutiens logistiques du groupe jiahdiste « Ansarul Islam » qui mène des actions au Mali et au Burkina Faso.



Pourquoi étaient-ils à Bamako ? De source proche du dossier, ils seraient venus réaliser des achats : notamment caméras de hautes définitions pour réaliser des vidéos de propagande, des ordinateurs portables, des postes radio talkie-walkie, et des tissus kakis.



Ils seraient également en repérage pour d’éventuels futurs attentats. Mais les enquêteurs insistent : dans la capitale malienne, Ousmane et Harouna étaient en train de négocier la libération de plusieurs de leurs camarades emprisonnés pour « actes terroristes ». Pour y parvenir, ils avaient sur eux d’importantes sommes d’argent destinés « à soudoyer des magistrats ».



Un avocat qui était en contact avec eux est entendu depuis ce vendredi par les enquêteurs. Des enquêteurs qui espèrent également avec ces arrestations élucider des cas étonnants de libération et d'acquittement de terroristes par la justice malienne