Mali: cinq militaires tués par des jihadistes dans le centre

Une patrouille de militaires maliens est tombée dans une embuscade tendue par un « groupe armé terroriste non encore identifié, ce dimanche 12 septembre, aux environs de Manidjè/Kolongo, dans le cercle de Macina », a annoncé l’armée malienne dans un communiqué.



« Le bilan provisoire humain fait état de 5 morts coté FAMA et trois côtés terroristes », peut-on lire dans le communiqué. De plus, cinq véhicules militaires maliens ont été brûlés et trois véhicules des assaillants ont été détruits, ajoute la même source.



RFI