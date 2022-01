Mali: hommage national à IBK et début du deuil national de trois jours

Ce jeudi, des engins de terrassement ont travaillé sur l'espace situé en face du domicile bamakois de l’ancien président. Il s'agissait de faire place nette pour accueillir le public et les proches aux obsèques.



À l’intérieur de la vaste résidence privée, située dans le quartier Sébénikoro de la capitale, un portrait géant de l’ex-chef d’État a été posé contre un mur et des tentes ont été dressées ainsi que des centaines de chaises.

Un livre de condoléances a été ouvert dans une pièce de la maison et les fidèles de l'ancien président se pressent déjà, de tout le Mali, pour lui rendre hommage.



Selon nos informations, c’est chez lui, dans sa maison, qu'IBK sera inhumé. Mais avant la cérémonie, un hommage lui est rendu sur la place du Génie militaire. Les plus hautes autorités maliennes, parmi lesquelles des auteurs du coup d’État d’août 2020 qui a reversé le défunt, sont annoncées. Peu après le décès de l'ancien président, la junte au pouvoir avait publié un communiqué pour saluer la mémoire du disparu et huit ministres avaient accompagné nuitamment le chef du gouvernement au domicile du défunt pour présenter leurs condoléances à sa famille.