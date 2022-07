Mali: l'Armée dit avoir "déjoué" une nouvelle attaque terroriste

​L’Armée malienne dit avoir déjoué dimanche une nouvelle attaque terroriste contre un camp militaire au centre du pays, deux jours après celle qui a visé la ville-garnison de Kati aux portes de la capitale Bamako.



« Les FAMa viennent une fois de plus de déjouer une tentative d'attaque du camp GNM de Sévaré, tôt ce dimanche 24 juillet 2022 vers 05h40. Le bilan provisoire fait état d'un terroriste neutralisé, 01 PKM et des roquettes RPG-7 récupérés. Le ratissage est en cours dans la zone », lit-on dans un tweet.



Le camp militaire de Kati a été victime d’attaque vendredi dernier tôt dans la matinée. Le bilan de cette attaque est du côté FAMa: 01 mort et 06 blessés dont 01 civil. Du côté des assaillants, 07 ont été neutralisés, 08 interpellés et beaucoup de matériels récupérés.