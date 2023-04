Mali: l'ONU s'inquiète du sort des déplacés internes dans le centre du pays

Le 23 février 2023, le village de Kani-Bonzon, situé dans la région de Bandiagara, a subi l'attaque d'un groupe armé. Cet assaut a provoqué le déplacement forcé de plus de 1 600 personnes et près d'un millier d'élèves se sont retrouvés déscolarisés.



C'est une situation humanitaire alarmante, indique Amy Martin, chargée du bureau Ocha au Mali : « Les gens sont dispersés dans plusieurs villages autour de Kani-Bonzon et certains sont même arrivés dans la ville de Bankass. Cet événement a fermé les écoles ; donc, cela prive les enfants à leur droit d’éducation. »



« Zone instable »

« Il y a des dégâts matériels, comme les enlèvements de troupeaux de bétail emportés par ces gens qui ont attaqué le village, poursuit Amy Martin. Pour les enfants qui sont déscolarisés, on parle de plus de 930 élèves qui sont affectés. Depuis des années, cette région du centre est une zone instable où souvent les communautés sont attaquées ».