Mali: l’armée accusée d’avoir tué des éleveurs dans la région de Ségou

De nouvelles accusations d’exactions commises par l’armée malienne. Les faits se seraient déroulés le 23 octobre dernier, dans la région de Ségou. Des militaires, appuyés par des chasseurs traditionnels dozos, sont soupçonnés d'avoir tué une trentaine de civils près de Markala, dans le centre du pays.



La majorité des victimes sont des éleveurs venus pour la traversée de leur bétail au niveau du fleuve Niger, dans la région de Ségou au centre du Mali. Un événement qui rassemble annuellement les riverains venus exprimer leur joie et manifester leur solidarité envers ces bergers de retour de la transhumance et qui s'est donc terminé dans un bain de sang.



Les témoins de la scène joints par RFI sont formels. Alors que la traversée du fleuve était en cours ce jeudi 23 octobre dans la matinée, un groupe de militaires maliens, assisté de chasseurs dozos, a fait irruption sur la berge.