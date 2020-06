Mali: l'association Tabital Pulaaku dénonce la poursuite des exactions contre les Peuls

Au Mali, l'association Tabital Pulaaku, la plus importante association culturelle des peuls du Mali, a tenu une conférence de presse mardi 2 juin à Bamako. Son président Abou Sow s'est déclaré inquiet du sort subi depuis le début de l'année par des peuls originaires du centre du Mali. Certains dit-il, ont été tués à cause de leur appartenance ethnique, d'autres sont portés disparus. Il met en cause notamment les forces de l'ordre et une milice Dana Amassagou officiellement dissoute mais toujours présente sur le terrain.