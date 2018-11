Mali : l’opposition tient meeting contre l'avis du gouverneur de Bamako

La Convergence des forces patriotiques de l'ancien Premier ministre, Moussa Mara, et le Front pour la sauvegarde de la démocratie, dirigé par le chef de file de l’opposition, Soumaila Cissé, ont fait part de leur décision d’organiser un meeting ce vendredi après-midi à Bamako, malgré l’interdiction du gouverneur de la capitale malienne.



Battant en brèche l’argument brandi par le gouverneur selon lequel « le pays traverse une situation fragile», les responsables des deux coalitions de partis qui donnaient une conférence de presse, jeudi soir à Bamako, ont déclaré : « Pour manifester au Mali, on n’a pas besoin d’autorisation, mais juste d’informer les autorités pour qu’elles encadrent la manifestation ».



Se mettant pour la première fois ensemble dans le cadre de l’organisation d’une manifestation, les deux coalitions dénoncent, entre autres, le projet de réorganisation territoriale et la prorogation du mandat des députés.



Elles fustigent également « la vie chère, la mal gouvernance et l’insécurité » dans le pays, d’après Housseini Hamion Guindo, l’un des leaders.



Le meeting, prévu devant la bourse du travail au centre de la capitale malienne, risque de se dérouler sous haute tension.