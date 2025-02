Mali: la production d'or chute de 17% à cause des rendements en forte baisse

Cette baisse est principalement due à une diminution des rendements dans plusieurs mines, particulièrement celles plus anciennes, dont la production est de moins en moins rentable avec le temps. La teneur en or de nombreux sites miniers diminue au fur et à mesure de leur exploitation. C'est le cas notamment de la mine de Morila, au sud de Bamako, qui appartient désormais à l'État.



Au cours de la dernière décennie, la production industrielle d’or a quasiment doublé, mais les réserves d’or ont chuté de 17 % au cours des deux dernières années.



Sortir de la mono-production d'or

Face à cette situation, les autorités maliennes semblent prendre conscience de sortir de la mono-production de l'or, en amorçant une politique de diversification économique. Parmi les initiatives mises en place, on retrouve le soutien à des projets d’exploitation du lithium.



Fekola et Loulo-Gounkoto, où opère la société Barrick Gold, restent les plus grands gisements producteurs d'or du pays. Cependant, l'arrêt des opérations décidé par la société canadienne en janvier, en raison de tensions avec les autorités maliennes, pourrait encore réduire la production d'or du pays cette année.