Mali: lancement d’une caravane pour «des élections apaisées»

La caravane composée de motocyclistes précédés d’un gros camion arrive sur un terrain de football. L’opération de sensibilisation commence à Bamako : « Les cartes d’électeurs pour le scrutin du 29 juillet ! ».



Aboubacar Coulibaly, directeur pays du Programme des Nations unies pour le développement, PNUD, nous donne des détails sur l’opération : « Des milliers de jeunes sont mobilisés à travers cette initiative, ‘Votons en paix’. Cela vise l’ensemble des jeunes du Mali, et nous voyons que la caravane mobilise un nombre important de jeunes à Bamako ».

Parmi les jeunes chargés de mener la campagne de sensibilisation, un sujet revient : les sorties de l’opposition malienne sur la fiabilité du fichier électoral.



Une préoccupation pour ses électeurs : « C’est obligatoire. Et c’est nécessaire pour apaiser quand même la tension de la population... Je crois qu’à partir du moment où on assiste à cette crise-là, tous les Maliens doivent rester unis », peut-on entendre.





La caravane pour des élections apaisées sillonnera les six communes de la capitale malienne.