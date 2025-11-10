Mali : le JNIM mène « un jihad économique » pour asphyxier Bamako, alerte Bakary Sambe

Sur les ondes de Sud FM, le chercheur rappelle que son institut avait déjà alerté, « depuis les rapports de fin avril 2025 », sur l’aggravation de la situation, particulièrement dans la partie ouest du pays, au niveau des zones transfrontalières. Aujourd’hui, dit-il, cette menace s’est matérialisée.

« Le JNIM est dans une logique d’asphyxier Bamako et d’imposer ce qu’on peut appeler un jihad économique afin de mettre la pression sur les autorités militaires actuelles », explique Bakary Sambe. Il évoque notamment la pénurie de carburant observée dans plusieurs régions, conséquence directe des contrôles exercés par les combattants sur les axes routiers stratégiques, comme l’axe Dakar–Bamako et Abidjan–Bamako.

Selon le directeur du Timbuktu Institute, le mouvement jihadiste cherche désormais à fragiliser durablement l’économie malienne en perturbant les échanges, en renchérissant les coûts logistiques et en instaurant un climat de défiance.

« Le JNIM est en train de gagner une étape importante dans sa stratégie : faire fuir les investisseurs, les étrangers et les partenaires économiques du Mali », soutient-il.

Cette dynamique participe, selon Sambe, d’une « stratégie globale visant à délégitimer l’État et à s’imposer comme un interlocuteur incontournable dans l’avenir politique du pays ».

Selon lui, à travers cette pression économique, les « jihadistes espèrent affaiblir davantage des autorités déjà confrontées à de multiples crises et pousser certains acteurs à envisager, à terme, une négociation ».

