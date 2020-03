Mali: le Premier ministre Boubou Cissé en visite à Kidal

L’hélicoptère qui a transporté le Premier ministre malien a atterri à l’intérieur du domaine occupé par la mission de l’ONU à Kidal. Pour l’accueillir, le gouverneur de région représentant l’État, les responsables de la coordination des mouvements de l’Azawad et l’ex-rébellion ainsi que d’autres officiels étaient présents.



Le cortège a pris la direction de la résidence des notabilités. La ville de Kidal est alors plutôt animée. Au marché, les étals sont achalandés. À plusieurs carrefours on retrouve des hommes en arme qui sont des ex-rebelles.



Boubou Cissé a rendu visite au contingent des forces armées maliennes reconstituées. Pour le moment, ce contingent est toujours dans un camp militaire et n’a pas commencé à organiser des patrouilles, trois semaines après son arrivée sur place.



Une rencontre était également prévue avec les leaders des groupes armés qui contrôlent toujours une bonne partie de la ville.



À Kidal, le chef du gouvernement malien parlera aussi du retour progressif des services de l’État, mais également du développement de la région avec plusieurs associations de jeunes et de femmes qu’il a décidé de rencontrer.



« Il faut que l'on s'ouvre au monde. Il faut que la jeunesse de Kidal s'ouvre au monde et qu'elle sache aussi qu'il y a de grandes choses à découvrir ailleurs. »