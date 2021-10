Mali: le deuxième Détachement du génie militaire sénégalais de la Minusma décoré de la médaille de l’Onu

Les éléments du deuxième Détachement du génie militaire sénégalais (Detgen2), basés à Gao, ont reçu la médaille des Nations Unies, le 1er octobre dernier. C’était au cours d’une cérémonie présidée par le chef de bureau de la Minusma à Gao, Mohamed El-Amine Souef.



Cette médaille vient couronner l’engagement des 140 soldats parmi lesquels huit femmes, déployés dans la région sous la bannière des Nations Unies. Durant ces 12 mois de présence, le Detgen 2 composé des sections appui-soutien, construction, franchissement et protection, a rempli avec grand professionnalisme sa mission au service de la paix au Mali. Un engagement salué au nom du représentant spécial du secrétaire de l’Onu au Mali par le chef du bureau régional de la Minusma, Mohamed El-Amine Souef. « Le Sénégal est un grand contributeur de l’Onu et votre professionnalisme est magnifié par le leadership de la Mission » a-t-il notamment affirmé.



Mohamed El-Amine Souef a demandé au commandement du Detgen 2 de transmettre toute la reconnaissance de la Minusma à la hiérarchie militaire sénégalaise.



Pour le Commandant Maguèye Guèye, chef du Detgen 2, la médaille des Nations Unies que ses hommes et lui ont reçu est une fierté. « Cela traduit d’une part l’engagement sans réserve de notre pays au service de la paix et d’autre part, un gage de confiance et d’estime des instances régionales et internationales à l’endroit des armées sénégalaises » a-t-il commenté.



A ses hommes, le commandant Guèye a souligné que cette décoration représente une responsabilité. « Au-delà de la simple indication d’un nouveau statut, il constituera pour nous une interpellation constante sur le sens à donner au terme servir » a encore indiqué l’officier supérieur du Detgen 2. Il a enfin remercié l’ensemble du personnel de la Minusma dans la région pour son appui et ses efforts pour la paix au Mali.