Mali : le gouvernement décide de suspendre RFI et France 24 qu’il assimile à la Radio Mille Collines

Le Gouvernement de la République du Mali dit avoir appris avec une profonde consternation de « fausses allégations » faisant état d'exactions commises par les Forces Armées Maliennes (FAMа), contre des civils, de violation des droits de l'homme et du Droit International Humanitaire, dans un communiqué jeudi.



Selon le document, ces fausses allégations sans aucun fondement ont été publiées respectivement à travers une déclaration de Mme Michelle Bachelet, Haute-commissaire des Nations Unies aux Droits de l'homme, le 08 mars 2022, un rapport de Human Right Watch, le 15 mars 2022 et Un reportage de la Radio France internationale (RFI), le 14 et 15 mars 2022.



En considérant la synchronisation de ce « matraquage médiatique », le Gouvernement en déduit stratégie savamment préméditée visant à « déstabiliser » la Transition, démoraliser le Peuple malien et discréditer les vaillantes FAMa.



Pire, il ajoute que certaines allégations, en particulier celles avancées par RFI, n'ont d'autres objectifs que de « semer la haine » en ethnicisant l'insécurité au Mali et dévoilent l'intention « criminelle » de journalistes dont certains n'ont pas séjourné au Mali, il y a plus d'un an.



le Mali rejette catégoriquement ces fausses allégations



Par conséquent, le Gouvernement de la République du Mali rejette catégoriquement ces fausses allégations contre les vaillantes FAMA et engage une procédure, conformément aux lois et règlements en vigueur au Mali, pour « suspendre, jusqu'à nouvel ordre », la diffusion de RFI en Ondes courte et FM et de la télévision France24, ainsi que toutes leurs plateformes digitales sur toute l'étendue du territoire national.



Par la même occasion, le Gouvernement de la République du Mali « interdit » à toutes les radios et télévisions nationales, ainsi qu'aux sites d'information et journaux Maliens, la rediffusion, et/ou la publication des émissions et articles de presse de RFI et de France 24 dès l'entrée en vigueur de la mesure de suspension.



En effet, le Gouvernement rappelle que les agissements de RFI et de France24 ressemblent dans un passé récent, aux pratiques et au « rôle tristement célèbre de la radio "Mille Collines" dans un événement tragique survenu en Afrique ».



Il a réaffirmé son soutien total, ainsi que celui du peuple des vaillants soldats qui respectent les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme dans la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement rappelle que tous les cas avérés de violation de droits de l'homme et du Droit International Humanitaire impliquant des éléments des forces de défense et de sécurité font systématiquement l'objet d'enquête impartiale et les auteurs sont toujours sanctionnés conformément à la législation nationale.



Le Gouvernement de la République du Mali invite le peuple malien à « rester vigilant, à faire preuve de discernement et à soutenir les Autorités de la Transition dans leur noble mission de sécurisation de notre pays et de défense exclusive des intérêts supérieurs du Peuple malien ».