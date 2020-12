Mali: les chrétiens fêtent Noël malgré les restrictions dues au Covid-19

Estimée entre 5 et 10% de la population, la communauté chrétienne du Mali s’apprête à célébrer dès ce jeudi soir la fête Noël. Mais avec l’épidémie de Covid-19 qui a obligé à la mise en place de mesures strictes comme la fermeture des bars et des restaurant, l’annulation des concerts pour 14 jours, et l’interdiction des marchés de Noël, cette période de fête s’annonce morose comparée aux années précédentes.