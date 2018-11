Mali: les enseignants posent des conditions à leur retour à Kidal

Depuis 2014, au Mali, et après une visite mouvementée à Kidal de l’ancien Premier ministre Moussa Mara, tous les fonctionnaires de l’Etat ont plié bagage. Certains, notamment le gouverneur de la région, sont revenus mais pas les enseignants. Ce 15 novembre dans la capitale Bamako, au cours d’une conférence de presse, plusieurs syndicats d’enseignants ont annoncé le refus des maîtres et professeurs de regagner leurs postes à Kidal et à l’intérieur de la région comme demandé par les autorités. Ils réclament plus de sécurité et des primes.