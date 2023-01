Mali: nouvelle vague de départs du parti RPM de l'ancien président IBK

Déjà en retrait du Rassemblement pour le Mali (RPM) depuis plusieurs mois, l’ancien ministre Baba Moulaye a franchi le Rubicon : Il est désormais à la tête du Parti malien du travail et de la refondation (PMTR). La devise du dernier-né des partis politiques du Mali est « démocratie, paix et travail ».



Avec d’autres militants qui ont démissionné plus récemment du RMP, Baba Moulaye entend œuvrer pour la réussite de la transition politique dans son pays. Le PMTR va bientôt aller à la rencontre des militants afin de parler des prochaines échéances électorales.



Autre cadre du RPM à avoir claqué la porte est Ousmane Ag Rhissa. Cet ancien ministre et ancien ambassadeur milite désormais au sein d’un autre parti politique malien, le Codem.



Avec ces nouveaux départs, le RPM, ex-parti majoritaire à l’Assemblée nationale, est plus que jamais fragilisé. Son actuel président Bocary Treta a du mal à rassembler les héritiers politiques de l’ancien président Ibrahim Boubacar Kéita, victime d’un coup d’État en août 2020 et décédé il y a un an.