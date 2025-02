Mali : opérations Fama-Wagner, sept rebelles et une trentaine de civils tués dans la région de Kidal

Au Mali, l'armée et ses partenaires du groupe Wagner ont mené une série d'opérations dimanche 16 et lundi 17 février dans la vallée du Tilemsi, qui s'étend en partie sur les régions de Kidal et de Gao. Sept rebelles indépendantistes du FLA (Front de libération de l'Azawad), considérés comme « terroristes » par les autorités maliennes de transition, ont été tués. Selon les informations recoupées par RFI auprès de nombreuses sources locales, une trentaine de civils ont également péri au cours de ces différentes opérations, dont des femmes et des enfants.



Dimanche 16 février en fin d'après-midi, une patrouille de l'armée malienne et de ses supplétifs du groupe Wagner croise une escouade du Front de libération de l'Azawad (FLA) près d'Anefis, entre Gao et Kidal. L'accrochage est inévitable. Dans un communiqué, l'armée malienne revendique « sept terroristes neutralisés » et déplore quatre soldats blessés. Les rebelles confirment avoir perdu sept hommes et assurent avoir eux-mêmes tué six « ennemis » et fait plusieurs blessés, parmi lesquels des soldats maliens et des mercenaires de Wagner.



Quatre à sept civils tués à Aslagh, bétail décimé

Dimanche toujours, l'armée et Wagner ont également mené une opération au puits d'Aslagh, dans cette même zone du Tilemsi. Aucune précision du côté de l'armée, mais selon les très nombreuses sources locales jointes par RFI – élus locaux, notabilités civiles, association de défense des droits humains Kal Akal, Collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad, combattants du FLA –, quatre à sept civils ont été tués à Aslagh (au moins quatre, certaines sources assurent que trois corps supplémentaires ont été découverts par la suite). Plusieurs cadavres ont été piégés. De nombreuses têtes de bétail ont également été massacrées, ce dont témoignent des images transmises à RFI. Des pertes lourdes de conséquences pour les communautés nomades d'éleveurs.



L'armée malienne indique ensuite avoir mené des « frappes aériennes » dans la nuit de dimanche à lundi : un pick-up a été détruit et ses occupants neutralisés, selon l'armée malienne, qui les qualifie de « groupe de terroristes en renforts dans la zone des affrontements ». Le FLA dément catégoriquement. Les sources locales jointes par RFI confirment une frappe de drone, mais assurent que c'est un véhicule civil qui a été touché, faisant un mort et un blessé.



28 passagers civils tués, dont des femmes et des enfants

Enfin, lundi, les opérations de l'armée malienne et de Wagner se sont poursuivies. Quatre véhicules Toyota Hilux ont été ciblés entre midi et treize heures aux environs de Timtaghen, près de Tessalit. Sollicitée sur cette opération, qui n'est pas mentionnée dans le communiqué cité précédemment, l'armée n'a pas donné suite. Mais les nombreuses sources locales jointes par RFI expliquent unanimement qu'il s'agissait de véhicules civils, qui avaient quitté Gao en direction de la frontière algérienne. Selon ces sources, 24 passagers ont été exécutés.



Sur les images transmises à RFI, on distingue nettement des femmes et des enfants parmi les victimes, enchevêtrées devant une voiture calcinée. Un deuxième véhicule a pu prendre la fuite, sous les tirs des soldats maliens et de leurs supplétifs de Wagner. Quatre passagers ont été tués. Les deux derniers véhicules ont été emportés par les soldats maliens et leurs partenaires russes.