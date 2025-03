Mali: plus de 400 écoles sans cantine faute de financements

Au Mali, plus de 400 écoles n'ont plus de cantine depuis octobre dernier, principalement par manque de financement. Le Centre national des cantines scolaires du Mali (CNCS) et le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies lancent un cri d'alarme et en appellent à la solidarité internationale pour garantir la continuité des repas scolaires.

Le Mali compte environ 9 000 écoles. Plus de 1 650 sont fermées à cause de l'insécurité, ce qui affecte près de 500 000 élèves, d'après les chiffres du « Cluster éducation » qui regroupe les ONG du secteur. Désormais, 400 écoles – soit 112 000 élèves – sont privées de cantine, faute de financements.



« Le problème, c'est le manque d'argent, explique Djaounsede Madjiangar, du bureau régional du Programme alimentaire mondial à Dakar. On a besoin de plus de 17 millions de dollars américains pour pouvoir rétablir les cantines scolaires dans les écoles concernées. Ce manque d'argent est dû au manque de contributions des bailleurs de fonds. Le gouvernement tout seul ne peut pas répondre à tous ces besoins. »



Alimentation et scolarisation

Si la principale raison de ces fermetures de cantines est le manque d'argent, des « difficultés opérationnelles » sont également évoquées. Les écoles concernées se trouvent dans le centre et dans le nord du Mali, les zones les plus touchées par l'insécurité, où le PAM soutient le Centre national malien des cantines scolaires.



Cet arrêt des cantines pose d'évident problème d'alimentation, mais aussi de scolarisation.« Beaucoup d'enfants viennent à l'école lorsque les parents ont l'assurance qu'ils trouveront à manger, rappelle Djaounse de Madjiangar. Maintenant que ce repas, qui est dans la plupart des cas le seul de la journée pour la plupart des enfants, manque, il va de soi que la scolarité va être perturbée et que la fréquentation va baisser. »



Au Mali, selon les prévisions du Cadre harmonisé d’analyse de la sécurité alimentaire, 2,3 millions de personnes auront besoin d'une aide alimentaire durant la période de soudure, qui commencera dans quelques mois. Les cantines scolaires seront d'autant plus indispensables.