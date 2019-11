Mali: sanctions après une vidéo dénonçant l’insécurité de l'aéroport de Bamako

Pas un policier en vue dans cette vidéo tournée par un passager anonyme. Tout juste arrivé à l'aéroport de Bamako, celui-ci montre des box d'enregistrement complètement vides. « Voilà, il n'y a pas de police », commente l'homme. « On est obligés de passer, il n'y a personne », conclut-il avant de se diriger vers la sortie.



La police aux frontières a donné des explications sur ce raté dès le lendemain. Dans un communiqué, son directeur explique que le vol en question était très en avance : au lieu d'arriver à 01h20 à Bamako comme prévu, les passagers ont débarqué peu après minuit sans que les policiers ne s'en rendent compte.



Un agent de l'aéroport a alors pris l'initiative d'ouvrir les portes d'accès à la zone internationale de l'aéroport qui étaient fermées, sans en référer à la police et « en violation » de la procédure de sécurité habituelle.



Ce week-end, la direction générale de la police malienne a également fait part de sa stupéfaction face à cet incident. Ses responsables indiquent que « des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre de tous les agents » en poste ce soir-là.



Par ailleurs, le ministre de la Sécurité et le ministre des Transports se sont rendus sur place dès vendredi pour « faire le point sur la situation ». La police nationale tient à « rassurer l'opinion » et promet « des dispositions supplémentaires (...) pour qu'un tel incident ne se reproduise plus ».