Mali: un rapport de The Sentry accable le bilan de Wagner après trois ans et demi de présence

L’organisation américaine The Sentry vient de dresser un bilan de l’action du groupe paramilitaire russe Wagner, présent au Mali entre janvier 2022 et juin 2025. Arrivés pour appuyer les autorités de transition dans leur lutte contre le terrorisme, les paramilitaires russes ont quitté le pays en juin dernier, remplacés par l’Africa Corps, une nouvelle force placée directement sous la tutelle du gouvernement russe. Wagner avait alors affirmé que « sa mission était accomplie ».

RFI

