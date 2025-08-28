Mali: un rapport de The Sentry accable le bilan de Wagner après trois ans et demi de présence

Le rapport fait le constat d’un échec en trois temps de Wagner au Mali. D’abord une incapacité militaire : « les forces de Wagner ont été incapables de prendre le contrôle des zones du nord et du centre du pays ». Il souligne ensuite une augmentation « significative » des attaques contre les civils depuis leur arrivée.
Enfin, cette insécurité a, selon l’ONG, « gravement compromis » les relations entre l’armée malienne et la population. Le rapport explique que les difficultés de Wagner sur le terrain et le manque de confiance de la population envers eux ont permis aux terroristes d’augmenter leurs recrutements.
