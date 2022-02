Mali: une trentaine de jihadistes abattus par les soldats du pays et la force européenne Takuba

Ces jihadistes ont été tués début février dans le Liptako malien par les forces spéciales européennes du groupement Takuba et les forces armées maliennes qu'elles accompagnent au combat. L'information émane de l'état-major français, elle survient en pleine période de tension diplomatique entre Bamako et Paris.



« C'est la première fois qu'une unité malienne engagée auprès de Takuba obtient un tel bilan opérationnel », écrit l'armée française, précisant que cette opération menée du 1er au 6 février dans la zone dite des « trois frontières » aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a permis de saisir « de nombreux équipements et composants pour la fabrication d'engins explosifs improvisés ».