Malick Gackou aux «Lions» : le meilleur reste à venir

Chers compétition, vous avez élevé si haut l’étendard et le prestige du Sénégal et de l’Afrique durant cette coupe du monde Russie 2018.

Vous nous avez fait rêver et votre mérite est historique. Je vous encourage à persévérer dans la voie de la gloire pour la Nation et fouetter ensemble notre imagination nationale pour le triomphe de nos valeurs sur les terrains du monde.

Le peuple sénégalais même déchiré par votre précoce et inattendue élimination, vous témoigne son infinie reconnaissance. Vous avez été grands en incarnant au plus haut point la trajectoire de notre peuple héroïque dans ce fabuleux concert des Nations.

C’est ce message et ce symbole que j’étais venu personnellement vous apporter en Russie. Nous croyons en vous, en l’avenir de notre brillante jeunesse et au devenir majestueux de notre vaillant peuple.

Je félicite le peuple sénégalais pour sa cohésion et son unité autour de vous comme pour matérialiser notre volonté commune de vous accompagner à écrire de nouvelles pages triomphantes de l’histoire de notre pays.

Vive le Sénégal

Vive la République

Dr Malick Gakou

Ancien Ministre des Sports

Président du Grand Parti.