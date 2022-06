Malick Gackou malade et hospitalisé à Paris

C'est le porte-parole du Grand Parti, le Professeur El Haj Diawara qui donne l'information. Absent d territoire national lors des dernières manifestations de la coalition Yewwi Askan Wi, Malick Gackou est en France pour se soigner.



"De son lit d'hôpital à Paris, le Président Malick Gakou réaffirme son engagement total à soutenir le Peuple sénégalais dans sa lutte héroïque contre le régime prédateur du Président Macky Sall. Il engage le Grand Parti, dans son ancrage à Yewwi Askan Wi, à ne ménager aucun effort pour le triomphe des valeurs de la République, la libération immédiate des détenus politiques et pour la défense des intérêts supérieurs de la nation", peut-on lire dans une note publiée ce jeudi avec la photo de Malick Gackou sur un lit d'hôpital.



Selon Diawara, "il se porte mieux et sera dès son retour au Sénégal, à la pointe du combat de la résistance et de la libération du peuple sénégalais".