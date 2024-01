Malick Gackou passe au second tour avec plus de 40 000 parrains validés

Le président du Grand Parti, Malick Gackou va devoir passer au second tour.. Il a tout de même validé 40 782 parrains et devrait encore régulariser un peu plus de 3000 parrains..



« Nous allons donner 8000 autres parrains pour régulariser 3000. Nous avons bien travaillé et je pense que nous allons pouvoir compléter sans problème », a indiqué son mandataire devant les médias.