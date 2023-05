Malick Gakou : « Yewwi Askan Wi est un patrimoine national »

Croire que Yewwi Askan Wi (grande coalition de l'opposition) va partir en éclat, après la sortie médiatique à charge de Barthélémy Dias contre Sonko , c'est méconnaître son fonctionnement. C'est ce qu'ont laissé entendre les leaders lors d'un point de presse ce mardi. L'un des membres, Malick Gakou a soutenu que la coalition est un patrimoine national et n'a pas été créée pour une seule personne.« Quand on créait Yewwi, on l'a pas fait pour une seule personne. Yewwi est un patrimoine national et peut être un patrimoine international. C'est pourquoi nous avons réitéré notre appel à l'unité. Car Yewwi n'appartient pas à un membre. Nous voulons dire maintenant au peuple que nous avons décidé de nous donner la main pour un Sénégal en harmonie », a dit le patron de Grand Parti.Evoquant le cas de l'opposant Ousmane Sonko, condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis, Gakou a dénoncé cette stratégie du président Macky Sall à vouloir coûte que coûte éliminer son adversaire politique de la course présidentielle de 2024.« Tout le monde attendait cette condamnation qui ne surprend personne. Cette volonté de l'État s'est manifestée hier (lundi). En tant que frères, nous ne pouvons que dénoncer. Cela est inacceptable. Nous avons mis en place des stratégies pour endiguer cela. Nous allons au delà des manifestations du 12, organiser un grand rassemblement le 19 mai », a-t-il déclaré.