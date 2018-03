Mamadou Diop Decroix à Macky Sall : "Nous sommes prêts à nous faire massacrer"

«S’ils sont prêts à sortir l’armée, la police et la gendarmerie pour massacrer les Sénégalais, nous sommes prêts à aller là-bas et à nous faire massacrer ». C’est ce qu’a fait savoir Mamadou Diop Decroix, qui se prononçait, ce mercredi, à l’occasion de la conférence de presse de l’opposition.



L’ancien ministre sous Wade de souligner «qu’aucun moyen ne sera de trop, pour assurer la sécurité et la transparence du processus électoral en direction de la présidentielle de 2019. Personne ne viendra pour dire j’ai été élu, alors que tu n’as pas été élu. Nous nous battrons et nous y mettrons tous les moyens. Nous nous sacrifierons pour ça. D’autres se sont sacrifiés dans notre pays pour avoir l’indépendance et la dignité. Il parait qu’on nous menace. Parmi ceux qui sont ici, vous retrouverez, c’est ça la particularité, ceux qui ont enlevé le Président Abdou Diouf pour mettre le Président Abdoulaye et ceux qui ont enlevé le Président Abdoulaye Wade et ont mis Macky Sall, ils sont ici ».



Pour le patron de AJ / PADS, «cette assemblée n’est pas n’importe quelle assemblée. S’ils sont prêts à sortir l’armée, la police et la gendarmerie pour massacrer les Sénégalais, nous sommes prêts à aller là-bas et à nous faire massacrer. Vous pouvez y arriver une fois, deux fois, trois fois, mais ce qui est arrivé à Hitler vous arrivera, ce qui est arrivé à Pinochet vous arrivera ».