Mamadou Diop Decroix appelle les Sénégalais à se libérer de Macky "par le sang"

« Les Sénégalais sont cloîtrés dans leur salon bien chaud, en train de considérer que la liquidation, l’assassinat et le meurtre de la justice est une affaire entre politiciens. Tous les citoyens sont concernés par ce combat, il faut descendre dans la rue, car il n y a que ça qui reste », a estimé Decroix.



Le coordonnateur du Fpdr ajoute : « il faut oser aller en prison, au cimetière ou à l’hôpital (et) tous les peuples se sont libérés par le sang ».



Sur la disqualification annoncée de la candidature de Karim Wade, Decroix affirme être en « désaccord total » avec certains Sénégalais qui sont sur « des positions défaitistes et de lâcheté à la limite ».



« Nous continuerons de faire face et même quand Macky dira » : je suis élu, il ne gouvernera pas ce pays dans la paix et dans la tranquillité, a-t-il prévenu.