Mamadou Diop Decroix évoque ses relations avec le président Macky Sall

L’opposant Mamadou Diop Decroix, l’un des vétérans de la politique au Sénégal et membre du Front de résistance nationale (Frn) a évoqué ses relations avec le chef de l’Etat, dans une interview avec L’Observateur. Selon lui, Macky Sall est tout simplement « le principal gestionnaire du pouvoir (qu’il) combat ».



« Macky Sall est le président de la République donc principal gestionnaire du pouvoir que je combats. J'ai estimé en son temps que le dialogue politique pouvait déboucher sur un retour aux règles consensuelles de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir dans notre pays. Je constate qu'il n'en a rien été et je considère que Macky Sall en est le principal responsable. Diouf l'a fait, Wade l'a fait, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas le faire », a dit Decroix.



« J'estime que cette question est loin d'être épuisée et, là-dessus, le président de la République est interpellé. Je suis pour que tous les contentieux liés au fonctionnement de la démocratie et des libertés soient réglés avant 2024 pour que les dangers que tout le monde entrevoit à cette occasion s'éloignent », a-t-il ajouté.



Sur ces relations avec le Président Wade avec qui il avait géré le pouvoir avant de le perdre en 2012. Decroix dira : « Macky Sall aussi a géré avec Wade. Oui je suis en contact plutôt avec Karim qui m'a d'ailleurs envoyé un gros mouton lors de la dernière Tabaski ».