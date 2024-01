Mamadou Ibra Kane démissionne du F24 et décide de soutenir le candidat Amadou Ba

Mamadou Ibra Kane, leader Mouvement Demain C’est Maintenant (DCM) annonce sa démission de la Plateforme des Forces vives du Sénégal-F24. Il a également pris la décision de soutenir Amadou Ba, candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) à l’élection présidentielle de 2024.



« Le Mouvement citoyen Demain C’est Maintenant dont je suis le Leader vient de prendre la décision de soutenir la candidature de Monsieur Amadou Ba dans le cadre d'une alliance en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024 », lit-on dans un communiqué.



Qui ajoute : « Notre adhésion au F24 nous a donné l'heureuse occasion d'échanger avec des hommes et des femmes pétris de qualités et très patriotes ».



« Dès cet instant, avec votre permission, je me vois obligé de me retirer des différents groupes WhatsApp », a soutenu le leader Mouvement Demain C’est Maintenant.