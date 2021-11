Mamadou Loum Ndiaye : « Je travaille dur comme d’habitude et mon heure va venir »

Ses performances en club plaident en sa faveur. Exilé en Espagne pour retrouver du temps de jeu, le joueur prêté par Porto au Déportivo Alavés prend du plaisir en Liga. L’ancien milieu de terrain de l’US Ouakam semble avoir oublié sa galère au Portugal.

Cette saison, il a disputé tous les matchs de son équipe. Mamadou Loum Ndiaye s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Alavés. Un statut qu’il aimerait avoir en sélection.

Face à un faible temps de jeu de Nampalys Mendy à Leicester, il semble bien parti pour concurrencer le nouveau « Lion » Pape Alassane Guèye.



S’il y a un candidat pour accompagner "l’intouchable" Idrissa Gana Guèye au milieu, c’est bien Loum Ndiaye. Même si le milieu de terrain préfère patienter et attendre son heure. « On est encore jeune, on doit continuer à travailler et surtout aider l’équipe. Le plus important, c’est d’avoir un bon état d’esprit dans le groupe, il faut que ça continue. Je travaille dur comme d’habitude et mon heure va venir », a-t-il lancé après la séance d’hier mardi.



Régulièrement convoqué, Loum Ndiaye n’a plus disputé un match de l’équipe nationale depuis le 17 novembre 2019 à Mbabane contre l’Eswatini (4-1). Ce jour-là, il avait été titulaire avant de céder sa place à la 60ème minute, rapporte « Stades ».