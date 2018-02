Mamadou Ndoye suspendu de la LD avec 18 autres personnes

La LD/Mpt a procédé à une véritable purge ce samedi pour suspendre 19 de ses membres du parti. Parmi les personnes mises à l'écart des instances de la formation créée par Abdoulaye Bathily, on peut noter le successeur de ce dernier au poste de Secrétaire national Mamadou Ndoye et le maire de Dieupeul Derkhlé Cheikh Gueye,connu pour être un des plus grands soutiens du maire de Dakar Khalifa Sall.



Les 19 membres suspendus font essentiellement partie du mouvement LD Debout. Ils sont accusés d'aller à l'encontre des principes qui régissent le parti de gauche et d'avoir violé les textes. Interpellés sur leur exclusion du parti, Cheikh Gueye et ses camarades se disent indifférents aux "décisions prises par une faction de l'Apr (Alliance pour la République)".