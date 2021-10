Mamadou Talla annonce le recrutement de 8.700 nouveaux enseignants

enseignants, en plus du recrutement annuel de 3700 sortants de nos écoles de formation, nous permettra de pallier le déficit en personnel», a-t-il assuré.



Le ministre a également évoqué l'érection de la Maison d'éducation Mariama Bâ en lycée d'excellence, en plus de la construction déjà entamée de deux lycées d'excellence pour l'intégration, l'équité et la qualité (Lineq) à Sédhiou et Kaffrine.



«Nous avons démarré le lot 3, pour un montant de 33 milliards FCFA, afin de résorber le déficit de 1528 salles de classe, dans le moyen, compléter les ouvrages annexes, à savoir 1 129 blocs administratifs et 602 blocs d'hygiène dans tous les ordres d'enseignement et de clôturer avec 58 000 mètres de linéaires», a expliqué M. Talla.

Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a annoncé le recrutement de 8700 nouveaux enseignants pour pallier le déficit en personnel lors de la rentrée scolaire prévue le 14 octobre prochain. «Le recrutement de 5000